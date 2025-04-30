Aydınspor’dan iddialara yanıt

AYDINSPOR yönetimi, Aydın Süper Amatör Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kulübün profesyonel ligde oynaması için bir kulüple birleşeceği iddiasına cevap verdi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydınspor Kulübü, kurumsal kimliğine ve değerlerine yakışır şekilde, şeffaflık ve doğruluk ilkeleriyle yoluna devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir paylaşım ve söylentiye itibar edilmemesi gerekmektedir." Kulüp Yönetimi, asılsız bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi için tüm taraftarların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.