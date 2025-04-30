Horoz karışık

Nesine 3'üncü Lig'de son hafta ayağına kadar gelen fırsatı tepip tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor, 2016 yılından bu yana kulüpte görev alan tüm başkan ve yönetim kurulları hakkında hukuki ve cezai süreçler başlatılacağını duyurdu.

Denizlispor'un ocak ayında göreve geldikten sonra kulüpteki mali sıkıntılar yüzünden başkanı 3 kez değişmek zorunda kalan mevcut yönetimi açıklama yaparak son 9 yıldaki tüm yönetimlerle ilgili hukuki ve cezai işlem başlatacaklarını ilan etti.

"DENİZLİSPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "2016 yılında gerçekleştirilen olağanüstü kongrede alınan tüzük değişikliği kararı gereğince, aynı tarihten itibaren başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maddi sorumluluğuna ilişkin olarak, 2016 yılından bugüne kadar her yönetim döneminde giderlerin gelirlerden fazla olduğu dönemlere ilişkin olarak Denizlispor'un uğradığı tüm zararlar nedeniyle, anılan tarihler arasındaki tüm başkan ve yönetim kurullarına karşı hukuki ve cezai süreçler başlatılacaktır.

Denizlispor sahipsiz değildir. Denizlispor tekrar eski günlerine kavuşacaktır" ifadeleri kullanıldı. 2019 yılında tekrar Süper Lig'e çıkan Denizlispor, 2021-2025 arasında 3'ü üst üste olmak üzere 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek amatöre gerilemişti.

ÖZSOY: UMUTSUZ OLMAMAK GEREKİR

DENİZLİSPOR'UN amatör kümeye düşmesiyle yaşanan şokun 10 gün içinde atlatılacağını söyleyen Denizlispor eski başkanlarından Mehmet Özsoy, umutsuz olmamak gerektiğini, krizin el birliğiyle aşılabileceğini belirterek, yeşil-siyahlı taraftarların yüreğine su serpti. Denizlispor'un yaşadığı düşüşün kent için olumsuz bir durum olduğunu vurgulayan Mehmet Özsoy, "Hepimizin yapabildikleri olduğu gibi yapamadıkları da var. Böyle olmasaydı daha iyi olurdu. Ancak futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Önemli olan krizi doğru yönetebilmek. Şu anda 'Ne yapabiliriz?' sorusuna odaklanmalıyız. Buradan çıkılamayacak bir durum yok. Denizli olarak el birliğiyle hareket edersek bu kriz aşılır" diye konuştu.

KIBRISLIOĞLU'NDAN GÖZTEPE ÖRNEĞİ

Denizlispor eski başkanlarından Hasan Kıbrıslıoğlu ise "Camia umudunu kaybetmemeli. Denizlispor küllerinden doğar. Denizlispor'un yeniden hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. Kulübün yapılanmaya ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıslıoğlu, "Camia çok yıprandı. Birkaç basamak çıktıktan sonra daha profesyonel bir yapıya kulübün teslim edilmesi gerekiyor. Göztepe bu konuda örnek alınabilir" dedi.