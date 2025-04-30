Manisa’nın gururları

Manisalı sporcular Mahmut Madan ve Elif Toker katıldıkları turnuvalarda gösterdikleri başarılı performanslarla Manisa'nın gururu oldular. Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Mahmut Madan +60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonda ayrıca Salihli Altınordu Ortaokulu öğrencisi İrem Erel 24 kiloda 2., Salihli 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Nesibenur Özkul 57 kiloda 3., Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Meryem Betül Türken 57 kiloda ve Altınordu Ortaokulu öğrencisi Irmak Yıldız +57 kiloda 5.oldu.

ELİF'TEN GÜMÜŞ MADALYA

Bulgaristan'da düzenlenen "2025 World Cup For Space Models Kaspichan Cup" yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisa Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Elif Toker, önemli bir başarıya imza attı. S3A Paraşüt (non world cup) kategorisinde yarışan Elif Toker, gösterdiği üstün performansla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Uluslararası düzeyde düzenlenen bu prestijli organizasyonda elde ettiği dereceyle hem ülkemizi hem de Manisa'yı gururlandıran Toker, Alaşehir'in adını da dünya çapında duyurdu.