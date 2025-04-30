Üçüncü etap Lev Gonov’un

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) üçüncü etabını XDS Astana takımından Lev Gonov kazandı. Fethiye- Marmaris etabında 23 takımdan 160 bisikletçi, 175,9 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025'in en uzun etabını Lev Gonov, 4 saat 22 dakika 44 saniye ile birinci sırada bitirdi. Tietema Rockets takımından Belçikalı bisikletçi Lander Loockx ikinci, Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso üçüncü sırayı aldı. Genel klasmanda birinciliğini sürdüren Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. En iyi tırmanışçı olarak kırmızı mayoyu bu tur sonunda da Bike AID takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde ise beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit korudu. En iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu sırtına geçirdi.