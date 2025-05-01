“5 kuruş almadan mücadele ettik”

TARİHİNDE ilk kez amatöre düşen Denizlispor'un defans oyuncusu Ramazan Karakurt önemli açıklamalar yaptı. Karakurt, sezon başından bu yana sadece Denizlispor sevgisiyle mücadele ederek, savaştıklarını anlatan 21 yaşındaki futbolcu, buna rağmen "Maçları sattılar, mücadele etmiyorlar" gibi ağır ithamlarla karşılaştıklarını ve psikolojik olarak fazlasıyla yıprandıklarını açıkladı. Genç futbolcu, "5 kuruş olmadan arkadaşlarım ile birlikte kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik" derken, "Ekmek yediğimiz, büyüdüğümüz şehre asla ihanet etmeyiz" dedi.

Karakurt, "Para bizim için hiçbir zaman ön planda olmadı, olamazdı. Yaşadıklarımız asla normal değildi. Kendi şehrimizde adım atamayacak duruma geldik. Büyük Denizlispor taraftarından ricamız, ne olur bizi anlayın. Denizlispor her zaman her şeyin üstündedir" ifadeleriyle sitem etti.