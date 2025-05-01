Arkas Spor sezonu dördüncü bitirdi

SMS Grup Efeler Ligi Play- Off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında Arkas Spor, İstanbul'da Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup oldu ve sezonu dördüncü sırada tamamladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-23, 14-25, 25-20 ve 25-20 tamamlandı. Müsabakanın ilk seti nefesleri kesti. Son anlarda hata yapmayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Arkas rüzgarı esti. Lacivert-beyazlılar, oyunu domine etti ve seti 25-14 alarak skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette toparlanan ev sahibi ekip iyi bir oyun sonucu 25-20'lik skorla yeniden öne geçti: 2-1. Dördüncü sette de Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Sarı-lacivertliler bu seti de 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı ve sezonu üçüncü bitirdi.