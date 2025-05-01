İzmir’in gururu

Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, 14'üncü Jimmy Key Universail 2025 Yelken Yarışları'nda elde ettiği başarılarla damgasını vurdu ve İzmir'e bir gurur daha yaşattı. Bir birincilik, bir dördüncülük kazanan Yaşar Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı. Yelken takımı bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda ORC A1 kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Urla İskele'de "Özgürlük Rotamız" sloganıyla düzenlenen yarışlara, 17 üniversiteden 27 tekne ve 400 sporcu katıldı.

YARIŞMA İKİ GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Jimmy Key Universail Yelken Yarışları'nda iki gün boyunca kıyasıya mücadele eden Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı, en yüksek performanslı teknelerin yer aldığı ORC A1 kategorisinde iki tekne ile yarışarak birincilik ve dördüncülük kupalarını kazanmayı başardı. Tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçen organizasyon sonunda sporcular elde ettikleri başarıların ardından büyük coşku yaşadılar.