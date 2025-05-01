Tire FK’dan erken veda

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 5. sırada noktalayan Tire 2021 FK, Play- Off 1. Tur mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Silivrispor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak havlu attı: 4-3. İki takımda müsabakaya temkinli başlarken, gelişen nadir ataklardan da sonuç çıkmadı. İki takımın orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada eşitlik bozulmadı: 0-0. İkinci yarıda takımlar elinden geleni yapsa da yine skora değişmedi. Maçta normal süre 0-0 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatmada iki takım belirtileri olduğu için kısır bir maç izledik. Maçta denge yine bozulmadı ve penaltılara geçildi. Penaltılarda ev sahibi Silivrispor, Kerim Bölük, Furkan Polat, Taha Tunç ve Vedat Saygı ile atışları gole çevirirken, ev sahibinde bir tek Barış Korkmaz rakip kaleci Fatih'i geçemedi. Tire 2021 FK'da ise Emirhan Özyaşar, Mertcan Aktaş ve Anıl Doyuran atışı gole çevirirken, Rıdvan Koçak ile Mehmet Tosun rakip kaleci Ege'yi geçemedi. Penaltıları 4-3 kazanan Silivri tur atlarken, Tire ise elendi.