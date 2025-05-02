Göztepe’nin milli gururları

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde gösterdiği olağanüstü performans sonrası 20 yıllık hasreti sonlandıran ve Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe'de iki isim milli takım kampına davet edildi. Sarıkırmızılıların geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna dahil ettiği ve gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan genç yıldızı İlayda Uçak geçtiğimiz günlerde sözleşmesini bir sezon daha uzatmıştı. İlayda'nın gösterdiği bu performans milli takım antrenörlerinin de dikkatinden kaçmadı. 2002 doğumlu genç sporcu İstanbul'da düzenlenen Milli Takım Hazırlık Kampı'na katıldı. Ayrıca antrenör Ataman Güneyligil'in yardımcılığını yapan Burak Simit'de davet edildi. İki isim de İstanbul'a giderek kampa giderken Göztepe ve İzmir'in gururları oldular.