KSK rahatladı

Nesine 3. Lig'de grubunu son hafta ikinci sırada tamamlamayı başararak Play-Off ikinci turuna adını yazdıran Karşıyaka, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu sezonda önemli bir eşiği geçiyor. Karşıyaka yönetimi, kulübün geçmiş kamu borçlarının geciken taksitini son gün yatırarak yapılandırmanın bozulmasının önüne geçti.

AKSAMALAR YAŞANMIŞTI

Yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene ilk 3 ay taksitleri yine aksattı. Yıllık 3 taksidi aksatma hakkı bulunan ve yapılandırma borcunu dördüncü kez aksatması halinde ise tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olma tehlikesi yaşayan yeşilkırmızılılarda yönetim önceki gün 1 milyon 240 bin TL'lik ödeme yapıp tehlikeyi önledi.

BAŞKA HAKKI BULUNMUYOR

Böylece yönetim camiaya nefes aldırmış oldu. Zaten yılın ilk aylarında taksitleri aksatma hakkını doldurmuş olan yeşilkırmızılılar, bir kez daha bunu yapması halinde önemli bir borç yüküyle karşı karşıya kalacak. İzmir temsilcisinin 70 milyon TL'lik eski kamu borcu taksitlendirmesi bozulursa, faizleriyle birlikte 200 milyon TL'ye ulaşacak.

MUHTEMEL RAKİP MUŞ YA DA KÜTAHYA OLACAK

3. Lig'de Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'ta direkt grup finaline adını yazdıran Karşıyaka, bu turda Belediye Kütahyaspor ya da Muşspor'la eşleşecek. Play-Off'un ilk turunda Kütahyaspor, son hafta 2-2'lik beraberlikle kendisini ikincilikten eden Düzcespor'u evinde bu kez 2-1 yenip tur atladı. Ligde Karşıyaka beraberliği hariç son 10 maçın 9'unu kazanarak Play-Off'a formda giren Muşspor ise sahasında Silifke Belediyespor'u 2-0 yendi. İki ekip arasında Play-Off'un ikinci turundaki ilk maç 5 Mayıs'ta Kütahya'da, rövanş ise 9 Mayıs'ta Muş'ta oynanacak. Kazanan taraf grup finalinde Karşıyaka'nın rakibi olacak.