Tekke kendini buldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Yuvam' dediği bordo-mavili takımda kendini buldu. Futbolculuk kariyerinin ardından bordo-mavili takıma teknik direktör olarak dönen Tekke, maç başına 2.17 puan ortalamasıyla önemli bir çıkışa imza attı. Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerine Şenol Güneş'in ardından başlayan Tekke, önemli bir çıkışa imza attı. Karadeniz ekibi bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayan Tekke, teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcına imza attı. Fatih Tekke'nin, yuvaya dönmesi teknik adamlık kariyerine de önemli bir etken oldu. Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bodrum FK ve Göztepe'yi geçerek adını finale yazdırmayı başardı.