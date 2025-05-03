2. Lig’de perde kapanıyor

Nesine 2. Lig'de normal sezonun son maçları bugün oynanacak. Beyaz Grup'ta bitime 2 maç kala küme düşmesi kesinleşen Altay evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçta da geçtiğimiz hafta olduğu gibi altyapıdan gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele edecek. Aynı grupta sezonu orta sıralarda bitiren Fethiye ise evinde kendisi gibi hiçbir iddiası kalmayan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta iddiası olan tek ekip Menemen FK. 61 puanla 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, ilk 6'da yer almayı hedefleyen Beyoğlu Yeni Çarşı ile evinde kozlarını paylaşacak. Menemen maçı kazandığı takdirde ligi 4'üncü bitirecek ve Play-Off etabında ev sahibi avantajını elde edecek. İddiası kalmayan Bucaspor 1928 Arnavutköy Belediyespor'a, Somaspor da küme düşen Giresunspor'a konuk olacak. Küme düşen Nazillispor ise evinde Derincespor'la karşılaşacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.