Ege’ye ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ege kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig ekibi Bodrum FK, 2. Lig'den Nazillispor ve 3. Lig'den Karşıyaka, Uşakspor, Ayvalıkgücü Bld, Denizlispor, İzmir Çoruhlu, Turgutlu 1984, Uşakspor ve Tire 2021'e ağır faturalar çıktı. Geçen hafta sonu Samsunspor maçında VAR kararı sebebiyle 1 penaltısı ve 1 golü iptal edilen Bodrum, maçın son dakikalarında ve bitiminde küplere binmişti. Yöneticiler hakem hakkında ağır sözler sarf ederken, teknik heyet de saha içinde olaylara karışmıştı. PFDK, Ege ekibinin asbaşkanı Selahattin Polat'a 100 gün, yöneticiler Caner Tuna'ya 3 ay, Onur Talay'a 21 gün, İsmail Erdoğan'a 15 gün ve yardımcı antrenör Jose Teixeira'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca kulüp toplam 168 bin, yöneticiler de 430 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAF-KAF'IN EN KRİTİK MAÇI

PFDK, Karşıyaka-Bursaspor maçında yaşananlardan dolayı ise yeşil-kırmızılılara 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kaf-Kaf, çok kritik öneme sahip olan Play- Off'taki ilk iç saha maçını boş tribünlere oynayacak. Final tarafsız sahada olduğu için ceza finalde geçerli olmayacak. İzmir ekibine ayrıca 50 bin 250 TL para cezası ve antrenör Serhat Akyüz'e 1 maç soyunma odası ve kulübeye giriş yasağı geldi. Denizlispor'a da Niğde Belediyespor maçındaki saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama ve toplam 106 bin 500 TL lira para cezası verildi. Kulüp başkanı Fatih Aslan Kazancıo ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

AYVALIKGÜCÜ DE 4 MAÇ SEYİRCİSİZ

3. Lig 3. Grup'ta son hafta Pazarspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Aliağa'ya kaptırıp Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Bld'ye maç sonu yaşanan olaylar yüzünden ağır fatura çıktı. Rakip futbolculara saldırıp darp eden Ayvalıkgücü'nde kulüp, idareciler ve görevliler ceza aldı. Takıma yaşanan saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası çıktı. Ayvalık, Play-Off grup finalinde taraftar desteğinden yoksun olacak.

NAZİLLİ'YE 100 BİN TL'LİK AĞIR FATURA

Ege ekiplerinden Ülkea Nazillispor'a antrenörünün statüsü ve çalışma esasları talimatına aykırı eylemi nedeniyle 100 bin TL, Tire 2021 FK'ya Uşakspor maçında yaşananlardan dolayı 66 bin TL, aynı maçta Uşaksporlu futbolcu Ayhan Taşlı'ya 2 maç men ve 4 bin 500 TL, Turgutlu 1984'e İzmir Çoruhlu maçındaki olaylar nedeniyle 21 bin TL, aynı maçta Çoruhlu'ya da doktor bulundurmaması nedeniyle 21 bin TL ceza verildi.