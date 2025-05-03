Manisa’nın kare ası yok

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi verdiği direkt rakipleri Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'u üst üste mağlup etmeyi başararak ateş hattından çıkan Manisa FK, tamamen rahatlamak için yarın Bandırmaspor karşısında 3 puan arayacak. Manisa FK ile düşme hattının en üstünde bulunan Ankaragücü arasında 2 puan fark bulunurken, siyah-beyazlıların kazanması, Ankaragücü'nün de puan kaybı halinde Ege temsilcisi ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalışını ilan edecek. Ancak bu zorlu karşılaşmada Manisa temsilcisi 4 as oyuncusundan yararlanamayacak. Takımın en önemli oyuncularından Kaptan Oğuz Gürbulak ve Dani Ramirez cezası, Demba Diallo ile Birama Toure de sakatlığı sebebiyle Bandırma karşısında sahada yer alamayacak.

GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİLER

Oğuz Gürbulak son 4 maçın 3'ünde gol atıp, 2 asist yaparak takımın skor yükünü çekmişti. Ramirez 33 karşılaşmada 6 gol, 4 asistle oynarken, Diallo 32 maçta 3 gol, 4 asistle mücadele etti. Devre arasında transfer edilen Toure ise 12 maçın tamamında ilk 11'de görev aldı. Teknik Direktör Taner Taşkın, tüm eksiklere rağmen sahaya 11 kişi çıkacaklarını ve galibiyet için mücadele edeceklerini kaydetti.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ İZLEYECEK

MANİSA FK-Bandırma maçını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Bandırma maçını da ücretsiz izleyebilecek. Ancak bu taraftarların da Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirildi. Diğer vatandaşlar için karşılaşmanın bilet fiyatları ise Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL olarak açıklandı.