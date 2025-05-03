Sarı-kırmızılılarda şok Icardi iddiası

Galatasaray'ın sezon başında Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından dört gözle geri dönmesi beklenirken, yıldız oyuncu için Arjantin basınından şok bir iddia ortaya atıldı. Yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Ülkesinde tedavi gören dünyaca ünlü yıldız için Arjantin basınından gazeteci Juan Etchegoyen, önemli bir iddia ortaya attı. Habere göre Galatasaray, Icardi'nin durumundan sıkıldı. Kulübün Mauro'ya ülkeye dönmesi ve sahalara dönüş hazırlığı yapması yönünde uyarı verdiğini söyledi. Etchegoyen iddialarına şunu da ekledi: "Duyduğum kadarıyla, Mauro Icardi önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a dönmezse, sözleşmesini feshetmekle tehdit ediyorlar."