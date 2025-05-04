60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabının startı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çeşme Kalesi'nde 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

TUR 2025'in sekizinci etabında genel klasman lideri olarak XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi. Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Sekizinci etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giyerek başladı.

Sporcular, TUR 2025'in sekizinci ve son etabında 108,7 kilometre pedal çevirdi ve TUR 2025 İzmir'de Bostanlı İskelesi'nde sona erdi.

60. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NU HOLLANDALI SPORCU WOUT POELS KAZANDI

Turun dördüncü günü Kraliçe Etabı olan Marmaris-Akyaka'yı (Kıran) kazanarak büyük bir avantaj yakalayan 37 yaşındaki Wout Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. Hollandalı bisikletçi TUR 2025'in şampiyonu olarak turkuaz mayonun da sahibi oldu.

TUR 2025'i XDS Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez üçüncü bitirdi.

TUR 2025'in genel klasman birincisi olan Poels'a kupasını ve turkuaz mayosunu İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

Ödül töreninde dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

POELS TÜRKİYE'DE BU ÖNEMLİ TURU KAZANMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

TUR 2025'in son parkuru olan Çeşme-İzmir etabından sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Poels, tur öncesi kendisine çok güvendiğini ve büyük bir başarı kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu önemli turu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5'te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi. Bu yarış bizim için İtalya'daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan en yaşlı sporcu olduğunun hatırlatılması üzerine 37 yaşındaki sporcu, "Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene de bu ünvanı korumak için Türkiye'ye geleceğim." dedi.