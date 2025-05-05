Cezalar yaktı

Türk futbolunun iki güzide ekibi Altay ve Denizli, bu sezon maddi yetersizlik ve sportif başarısızlık nedeniyle küme düşme sancısını yaşadılar. İzmir ekibi Altay, İkinci Lig Beyaz Grup'ta 34 maçta 25 puanla 17. sırada Üçüncü Lig'in yolunu tutmuştu. Denizlispor ise Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta 30 karşılaşmada 21 puan alarak 15. basamaktan kurtulamadı ve profesyonel liglere veda etti.

ATEŞ HATTINDAN ÇIKACAKTI

Maddi yetersizlik, yönetim bunalımı ve transfer yasaklarının vurduğu iki Ege ekibinin başını FIFA'dan gelen puan silme cezaları da yaktı. İki ekibe de bu sezon puan tenzili yaptırımı uygulanmasaydı, ligde kalacaklardı. 21 puanla tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizli'ye, Aralık 2024'te 6 puan silme cezası geldi. Yeşil-siyahlılar eğer bu cezayı almasaydı 27 puanla ateş hattının iki basamak üstünde yer alıp sezonu 12. sırada tamamlayacaktı.

İKİ KEZ CEZA UYGULANDI

Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle sezonun ilk yarısında 3 puanı silinen Altay'ın eski oyuncusu William De Amorim'e olan borcu nedeniyle geçen hafta 6 puanı daha silindi. Ligde 34 maçta 10 galibiyet alan siyahbeyazlılar, 9 puanı silinmeseydi ligi 34 puanla tamamlayacak ve 33 puanla lige tutunan Isparta 32 Spor'u geride bırakarak küme düşmeyecekti.