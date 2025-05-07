Gençlerbirliği’ne Eroğlu dokunuşu

TRENDYOL 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmesine ramak kalan Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile uçuşa geçti. Ligin 17. haftasında alınan Adanaspor yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı Recep Karatepe'den sonra göreve gelen Eroğlu, Başkent ekibi ile aldığı sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı. Kırmızı-siyahlıların başında 20 maça çıkan Hüseyin Eroğlu, 20 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile 42 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı. Eroğlu, maç başına 2.1 puan ortalaması tuttururken, bu süreçte İstanbulspor 37, Boluspor 36, Kocaelispor 34 ve Fatih Karagümrük 32 puan toplayabildi.