Merkezefendi mucizesi

Denizli'nin tarihte Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk temsilcisi olan Merkezefendi Belediyesi Basket adeta bir mucizeye imza attı. Ege ekibi, bu yıl en alt basamaktan başlayıp yaptığı müthiş çıkışla üst üste dördüncü sezonda da ligde kalmayı garantilemeyi başardı. Kurulduğundan beri başkan Veli Deveciler ve yönetimi değişmeyen, 5 sezondur antrenör Zafer Aktaş'ın çalıştırdığı Denizli ekibi bu yıl imkansızı başardı. Aylarca dibe demir atarak sezonun ilk yarısını puan tablosunda sonuncu tamamlayan, ilk 16 maçta yalnız 2 galibiyet alıp 14 kez yenilen Merkezefendi, ikinci yarıda tabloyu terse çevirdi.

2 HAFTA KALA KURTULUŞUNU İLAN ETTİ

Ligde Manisa Basket, EuroLeague temsilcisi güçlü rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan sonra üst üste dördüncü galibiyetini Türk Telekom'u deplasmanda 78-64 yenerek alan Merkezefendi Basket, bitime 2 hafta kala kurtuluşunu ilan etti. Son 12 maçın 9'unu kazanarak toplam 11 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisinin hiçbir averaj hesabında küme düşme ihtimali kalmadı. Merkezefendi, en alt sıradan başladığı yükselişte bitime 2 maç kala Play-In oynama hesapları da yapmaya başladı.

BAŞANTRENÖR AKTAŞ: TARİH YAZDIK

Antrenör Zafer Aktaş, tarih yazdıklarını ifade ederken, "FIBA arasından sonra bu tarihi yazmak için çocuklarla anlaştık. Geldiğimiz noktada ikinci yarı 13 maç oynadık, 9 maçı kazandık. Bu inanılmaz bir şey. Ben bu çocuklarla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir aile olduk. Staffımı ve bu çocukları canı gönülden kutluyorum. Gerçekten hak ettikleri yerdeler. Hepsine helal olsun" dedi.