‘Daha yarış bitmedi’

Süper Lig'de 5. yıldızı takmaya hazırlanan, Türkiye Kupası'nda da finale kadar yükselen Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek transfer ve ligdeki hedefleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 8 puan önde olmalarına rağmen, tenkini elden bırakmıyor. Başkan Özbek, Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevapladı.

REHAVET UYARISI

Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler

haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın" dedi. Trabzonspor ile oynayacakları kupa finalini de işaret eden Başkan Özbek, "Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU GÜNDEME GELDİ

İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Sakatlığı düzelen Ferdi Kadıoğlu, son haftalarda takımda sürekli forma şansı bulup gelecek sezon Premier Lig kadrosunda olmayı hayal ediyor. Ancak olası bir ayrılık ihtimaline karşılık Galatasaray yönetimi, milli futbolcunun durumunu yakından izliyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde rekor transfer bedeliyle İngiltere'ye giden Ferdi, Brighton'da bu sezon sadece 6 karşılaşmada şans bulabildi.

SARI-KIRMIZILILAR OSAYİ'Yİ REDDETTİ

Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Osayi-Samuel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı sağ bekin menajerler aracılığıyla önümüzdeki sezon için Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızıılar ise net bir dille Osayi-Samuel ile ilgilenmediklerini iletti. Haberde Osayi-Samuel'in yıllık 2.7 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Bu sezon 35 maça çıkıp 2218 dakika süre alan Osayi-Samuel 2 asistlik skor katkısı verdi. Savunma oyuncusunun bu sezon sonunda sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sona eriyor.