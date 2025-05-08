Doğan: TFF’ye başvuru yaptık

TRabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'na yüklenen Doğan, son maçta verilen hakem kararları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı. Doğan, "Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+'da bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Sözlerimi bir ceza saha yememek için nazikçe bitirmek istiyorum. Her kulüp bu işten muzdarip. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile bu işin olmayacağı görünüyor" dedi.

KUPA BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo. com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar www.passo.com.tr adresinde yer alacak.