Manisa’da 2 as cezalı

Trendyol Birinci Lig'in son haftasında cumartesi günü Ümraniyespor ile kader maçına çıkacak kümede kalma savaşı veren Manisa FK'da takımın 2 yıldız oyuncusunun cezalı olması teknik ekibin keyfini kaçırıyor. 29 maçta 5 kez ağları sarsan Nijeryalı forvet Bede Osuji ve 31 karşılaşmada forma giyen orta sahanın vazgeçilmezlerinden Senegalli Mamadou Cissokho, Bandırmaspor karşılaşmasında 4. sarı kartlarını gördükleri için Ümraniye deplasmanında görev alamayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, hücum hattında Osuji'nin yokluğunu Demba Diallo ile doldurmayı planlıyor. Orta sahada ise Cissokho'nun yerine cezasını tamamlayan kaptan Oğuz Gürbulak'ı monte edecek Taşkın, cezasını tamamlayan bir diğer as isim Dani Ramirez'i de mutlaka 11'de kullanmayı planlıyor. Manisa FK ile rakibi Ankaragücü son haftaya aynı puanda giriyor.