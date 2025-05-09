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Haberler Spor Aydınspor’da başkan bırakıyor

Aydınspor’da başkan bırakıyor

RAMAZAN AYDEMİR

Giriş Tarihi: Gazete

Aydınspor’da başkan bırakıyor
YENİ sezonda BAL'da mücadele etmeye hazırlanan Aydınspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Erhan Özlüer, görevini devretme kararı aldığını açıklayarak, "Kulübü devredeceğiz, yapacak olan buyursun gelsin" dedi. Görevi bırakma kararını daha önce de dile getirdiğini belirten Başkan Özlüer; "Aydınspor için elimizden geleni yaptık. Ancak bundan sonraki süreçte görevi devretmeyi düşünüyoruz. Yapacak olan varsa buyursun gelsin. Kulübü daha iyi noktalara taşıyacak bir yapı oluşursa memnuniyet duyarız" dedi. Tesis ve altyapı gibi temel imkanlardan yoksun olan Aydınspor'un geleceği, yeni bir yönetim oluşana kadar belirsizliğini sürdürecek. Taraftarlar, yeni sezona güçlü ve kararlı bir yönetimle girmesini umut ediyor.
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