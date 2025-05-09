Manisa FK final sever

1. Lig'in son haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u yenip rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü hesap düşünmüyor. Kazandığı takdirde direkt ligde kalışını ilan edecek Manisa'da teknik direktör Taner Taşkın, oldukça inançlı. Kariyerinde final maçları oynamayı çok sevdiğini belirten Taşkın, "Bundan önce direkt rakiplerimiz Ankaragücü ve Şanlıurfa'yı yendik. Bandırma'ya geriye düşmemize rağmen yenilmedik. Yine gerekeni yapıp hedefe ulaşacağız" dedi.

AVERAJLARDA ÜSTÜN

Kümede kalma adına yarıştıkları Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Pendikspor'a karşı averajlarda üstün olduklarını hatırlatan teknik direktör Taşkın, "Sadece kazanmaya odaklandık. Diğer maçlara kulağımızı kapatıp sadece işimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.