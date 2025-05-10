Altınordu çok mutlu

2'nci Lig Beyaz Grup Play- Off 1'inci Tur mücadelesinde deplasmanda Adana 01 FK'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada seri penaltı vuruşları sonucu 5-3 mağlup ederek 2'nci Tur'da Kastamonuspor'la eşleşen Altınordu, 1'inci Lig hedefi doğrultusunda yoluna devam etmenin sevincini yaşıyor. İki kez geriye düştüğü randevuda 90+3'üncü dakikada Keni Var'ın kafa golüyle skoru 2-2'ye getirerek maçı uzatmaya taşıyan Altınordu, seri penaltılarda hata yapmayarak bir üst lig umudunu sürdürdü. Altınordu adına penaltılarda iki kurtarış yaparak kalesinde devleşen kaleci Serhat Öztaşdelen, takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

ATEŞ'İN İLK GALİBİYETİ

Altınordulu futbolcular maçtan sonra ve soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Altınordu'nun başındaki üçüncü maçına çıkan Teknik Direktör Namet Ateş, ilk galibiyetini aldı. İzmir ekibi Ateş önderliğinde İskenderunspor'la berabere kalıp, şampiyon Sarıyer'e yenilmişti. Play-Off 2'nci Tur ilk maçında 12 Mayıs Pazartesi günü evinde Kastamonuspor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler, 16 Mayıs Cuma günü ise rakibiyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. İlk turda Kastamonu ekibi kendi sahasında Beykoz Anadoluspor'u 4-0'lık skorla geçti. Altınordu Play-Off 2'nci Tur'da Kastamonuspor'u da elerse 3'üncü Tur'da final için Batman Petrolspor'un rakibi olacak.