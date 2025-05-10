Altay’ın çaresi güçlü bir şirket

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan, sezonun tamamlanmasının ardından Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Karaaslan, 2. Lig'e veda edilmesi ile sona eren sezonu, bu süreçte yaşadıkları kırılma anlarını, sezon içinde 3 teklif almasına rağmen siyahbeyazlıları bırakmadığını, ve gelecek sezon ile ilgili düşünceleri başta olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi. Karaaslan, kulübün tek kurtuluş yolunun şirketleşme olduğunun altını çizdi. Genç teknik adam, "Kulüplerin şirket tarzında yönetilmesi gerekiyor. Altay gibi köklü kulüpler sallanır ama yıkılmazlar. Öncelikle seçim ardından şirketleşme için adımlar atılmalı. Şu anda tek çıkar yolu transfer tahtasına açılması. Başka hiçbir yolu yok. Yeni gelen yönetim benimle devam etmek ister mi istemez mi bilmiyorum. Ben burada olurum-olmam ama kalbim Altay için atacak her zaman" dedi.

"10 GALİBİYETLE KÜME DÜŞTÜK"

Sezon içinde önemli kırılma anları yaşadıklarını hatırlatan Karaaslan, "Sezona iyi başladık. Kastamonuspor karşılaşması öncesi bu iyi başlangıcın karşılığını maddi olarak göremeyince ilk kırılmayı yaşadık. Devre arası bir ödeme yapıldı, 5 maçta 10 puan topladık. Tam devamı gelecek derken, yine ekonomik aksaklıklar oldu. Altınordu maçı bizi çok yıprattı. Yine de tam rakiplerimizle puan farkını 1'e indirmişken, İnegöl karşılaşması öncesi eksi 6 puan silme cezasının geleceğinin duyulması, mental olarak takımı çöküntüye uğrattı" dedi. "Sahada kazandığımız puanları masa başında kaybettik" diyen Karaaslan, "Genel tabloya bakıldığı zaman 9 puan eklendiğinde ligde kalan takım biz oluyoruz. Türkiye liglerinde 10 galibiyet alıp küme düşen nadir ekiplerden biriyiz. Grubumuza baktığımızda orta sıralardaki takımlarla aynı galibiyet sayısına sahibiz. 7-8 galibiyetle ligde kalan takımlar var. Aslında bir bakıma biz küme düşmedik " diye konuştu.

EKSİKLER YIPRATTI

Deneyimli oyuncuların sakatlığı sonrası kadroyu kurmakta oldukça zorlandıklarını ifade eden Gökhan Karaaslan, "Mental olarak zor bir sezondu. Haftada 1 gün anca uyuyabiliyordum. Hep mevkii devşirdik. Ama deneyimli oyunculara teşekkür ediyorum, bana saha içinde ve dışında çok yardımcı oldular. İnanılmaz fedakarlıklar gösterdiler. Sakatlanan oyuncuların yerini dolduramadığımız için ister istemez dezavantaj yaşadık. Özgür Özkaya, Deniz Kadah'dan uzun süre yararlanamadık. Ceyhun Gülselam sezonu kapattı. O boşluğu dolduramadık. Sezon boyunca ip üzerinde yürüdük" dedi.

"BU SEZON İÇİMDE BİR YARA"

"Bu sezon içimde yara olarak kalacak" diyen Karaaslan, yaşadıkları olaylar ve verdikleri mücadelenin karşılığının bu olmaması gerektiğini belirtti.

Bu sezon içimde yara olarak kalacak" diyerek sözlerine devam eden Gökhan Karaaslan, "Altay'ı öylesine bir kulüp olarak görmedim. Burası benim aidiyet hissettiğim yer. Yaşadığımız süreç, bu verdiğimiz mücadelenin karşılığının üzücü olması benim içimde yara olarak kalacak. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu mücadeleyi vermek kolay değil. Taşın altına gövdemi koydum" dedi. 3'ü sezon içinde, 1'i sonunda olmak üzere 3 takımdan, 4 teklif aldığını kaydeden Karaaslan, "İlk yarıdaki Karaköprü maçı sonrası bir teklif aldım. Devre arasında ise iki teklif aldım. Ama burayı terk etmek istemedim, kendi kariyerimi ikinci plana attım. Devre arasında 10 oyuncunun kulübü federasyona vermesi sonrası benim için kaldılar. Sen olmasan gideceğiz dediler. Sezon sonunda da ikinci ligden bir teklif geldi. Önceliğim her zaman Altay olacak. Kendi kariyerimi tamamen arka plana attım ve kesinlikle pişman değilim. Buradan ayrılırsam da kalırsam da vicdanım rahat" şeklinde konuştu.