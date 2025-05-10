F.Bahçe pes etmiyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup etti. 18. dakikada Livakovic'ten seken topu kale önünde tamamlamaya çalışan Duarte'ye, Amrabat'ın yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. 44. dakikada orta sahadan İsmail'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mert Müldür'ün sağ taraftan ceza sahası içine girip aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammed'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-1. Mücadelede ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. 60. dakikada Tadic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekti. Pozisyonun devamında İsmail Yüksek'ten topu alan Skriniar'ın rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 86. dakikada Kostic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen En- Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

SKORU OĞUZ BELİRLEDİ

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde bulunan Oğuz Aydın meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4. Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-1 yendi.

İKİ İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

F.Bahçe'de İsmail Yüksek ile Amrabat formasına kavuştuğu maçta cezalı duruma düştü. Amrabat sakatlığı nedeniyle son olarak Trabzon ile oynanan maçta sahaya çıkarken, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Beşiktaş karşılaşmalarında kadroda yer almadı. Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönen Faslı orta saha gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Eyüp maçında forma giyemeyecek

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA BARIŞTILAR

Sarı-Lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi. F.Bahçe'de 45+2. dakikada Tadic'ten pas alamayan Talisca el kol hareketleriyle Sırp futbolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen Tadic, Talisca'nın üzerine yürürken, o esnada takım arkadaşları araya girdi. Sırp futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi ve tartışma büyümeden sona erdi. İlk yarıda son düdüğü ardından ikili soyunma odasına giderken tartışmayı tatlıya bağladı.

MOURINHO'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre Başakşehir maçına 6 değişiklik ile çıktı. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Dominik Livakovic'e görev alırken; Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko şans buldu.

BERKE ÖZBAY YAZDI...

KANARYA İSTEDİGİNİ ALMASINI BİLDİ

Lider Galatasaray'ı yakalama ve şampiyonluk yarışında avantajı ele geçirme fırsatını defalarca tepen Fenerbahçe, kritik randevuda Başakşehir karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Sarı-lacivertlilerin yaşayacağı olası puan kaybında sarı-kırmızılılar alacağı sonuca göre artık şampiyonluk şarkılarını iyice yükseltmeye başlayacaktı. Kanarya'da son alınan Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından yönetime karşı istifa sesleri iyice yükselirken, huzursuz ortamda en azından son ana kadar yarışı sürdürme düşüncesi hakimdi.

TEMPO SORUNU VAR

Sarı-lacivertliler maça iyi başlamadı. Oldukça durağan bir starta imza atan Fenerbahçe, Başakşehir'in alan savunması ile adeta kilitlendi. Yavaş top çeviren, yavaş oyun kuran sarı-lacivertliler, etkili olmakta epey zorlandı. Savunmada oyun kurmaya çalışan Livakovic ve Skriniar arkadaşlarını

hareketli olmaları konusunda uyarsa da pek etkili olmadı. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana tempo sorunu var. Oyunun hakimiyetini eline almakta çok zorlanırken, rakibi boğma ve hızlı kanat değiştirme işlerinde hala epey geride. Futbolcular resmen durarak oynuyor ve topun ayaklarına gelmesini bekliyor. Fenerbahçe ilk yarıdaki etkisiz oyuna rağmen kazanmasını bildi. Sarı-lacivertlilere gerekli olan oyunun şifresi Mert'in attığı golde gizli. Ancak sarı-lacivertliler bu tür organize atakları öylesine nadir yapıyor ki. Kanarya, geçen bunca zamanda oyununda bütünlük ve süreklilik sağlasaydı her şey daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak sarı-lacivertliler istediğini aldı.