Kara Kartal’da Semih kararı çıktı

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararı çıktı. Siyah-beyazlıların genç yıldızla yolları ayırmayı hedeflediği iddia edildi. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ta transfer planlaması Semih Kılıçsoy'un ayrılığına göre şekillenecek. Siyah-beyazlıların, genç golcünün bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Semih Kılıçsoy'un yeni rotasının Avrupa olması bekleniyor. Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon 42 maçta 2043 dakika süre buldu. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.