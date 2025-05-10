Manisa Futbol kurtuluş maçında

Trendyol 1. Lig'deki dördüncü yılında sezonun son haftasına düşme korkusuyla giren Manisa Futbol Kulübü bugün final gibi son maçta Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniyespor Stadyumu'nda ligdeki diğer karşılaşmalar gibi saat 16.00'da başlayacak maçı Yunus Dursun yönetecek. Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un düştüğü ligde son haftaya 45 puanla giren Manisa ekibi iddiasız rakibi Ümraniyespor'u yenerse rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalacak. Direkt rakibi Ankaragücü berabere kalırsa, Manisa ekibine de beraberlik yetecek. Manisa FK'nın yenilmesi halinde ligde kalması için Ankaragücü'nün de yenilmesi gerekecek. Manisa FK galip gelirse olası bir üçlü ya da dörtlü averajda da rakiplerinden üstün durumda.