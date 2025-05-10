R.Madrid için bir telefon yetti

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, samimi açıklamalarda bulundu. Hayallerini, Fenerbahçe'de A takımda oynamak, frikik golü atmak, 10 numaralı formayı giymek ve Real Madrid'de oynamak olarak sıralayan Arda Güler, "Mesut Özil, 2022'de Fenerbahçe'den ayrıldığında, formanın yeni transferlerden birine verileceğini düşündüm. Ama yönetim kurulu üyeleri bana, 'Arda, forma senin ama sadece onu giymeye cesaretin varsa...' dediler. Bunu düşünmek tam tamına bir saniyemi aldı. 'Alıyorum'. O formayı giydiğimde kendimi yenilmez hissediyordum" dedi. Güler Madrid'e gidişi ile ilgili de, ""Real Madrid... Dördüncü hayalim. O yaz, babamla ben, gitmem için çok erken olup olmadığı konusunda uzun uzun konuştuk. Sonra Sayın Carlo Ancelotti ile görüntülü bir görüşmem oldu. Dedi ki 'Arda, Madrid'e geleceğine söz ver' Ben de dedim ki, 'Tabii ki efendim'. Telefonu kapattığımda babama baktım ve karar verdik" ifadelerini kullandı.