İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka Spor Kulübü'nde sezon sonuna yaklaşılırken, hem sahada hem de yönetim kademesinde heyecan dorukta. Futbolda Play-Off finaline hazırlanan, basketbolda ise ligde kalma savaşı veren yeşil-kırmızılı camiada, şimdi gözler yaklaşan seçimli genel kurula çevrildi. Kulüpte başkanlık koltuğu için ilk resmi adım atan isim mevcut başkan İlker Ergüllü oldu. Şu anda sembolik olarak Karşıyaka'ya başkanlık yapan Ergüllü'nün, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kongrede aday olacağı kesinleşti.

GÜÇLÜ BİR LİSTEYLE GELİYOR

Ergüllü, Aralık 2024'te yapılan olağanüstü kongrede, kulübün kayyuma kalmaması için Mutlu Altuğ ile birlikte oluşturulan listeyle göreve gelmişti. Zorlu koşullarda yönetime gelen Ergüllü, görev süresi boyunca özellikle futbol branşında yapılanma adına önemli adımlar attı. Ancak sezon içerisinde yaşanan bazı yönetim içi istifalar, camiada bir süredir değişim beklentisi oluşturmuştu. Bu gelişmelerin ardından Ergüllü, yeniden aday olma kararı alarak kulübü seçimli genel kurula götürme kararı aldı. Kulislerde, Ergüllü'nün bu kez daha planlı, güçlü ve sürdürülebilir bir kadro ile yönetime talip olacağı konuşuluyor.

GÖZLER PLAY-OFF'A ÇEVRİLDİ

3. Lig'de Play-Off finali 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşıyaka'nın kaderini belirleyecek bu karşılaşma, kulüpteki seçim sürecine de doğrudan etki edebilir. Takımın alacağı sonuca göre camiada yeni adayların ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Şimdilik sadece İlker Ergüllü'nün ismi öne çıkmış durumda. Ancak finalden sonra dengelerin değişebileceği, farklı grupların adaylık için harekete geçebileceği belirtiliyor. Karşıyaka Spor Kulübü, 2025-2026 sezonuna yeni bir yönetimle girmeye hazırlanırken, önümüzdeki günlerde kulislerin daha da hareketlenmesi ve seçim atmosferinin giderek ısınması bekleniyor.