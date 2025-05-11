Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetecek!

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara gelecek hafta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. 39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy'nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı. 45+2'de Visca'nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 55'te Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi. CİM-BOM İKİNCİ YARI AÇILDI

66. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sara'nın bu kez soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1. 84'te Eren Elmalı'nın soldan ortasında, Yunus Akgün'ün ceza alanında indirdiği topta Morata, düzgün bir vuruşla müsabakanın skorunu belirledi: 0-2.

ENİS DESTAN DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da Enis Destan şoku yaşandı. Enis Destan, 17. dakikada Davinson Sanchez'le ikili mücadeleye girmek istediği pozisyonda sakatlık yaşadı. Enis Destan yaşadığı sakatlık sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin kenara 'değişiklik' işareti yapmasına rağmen Enis Destan oyuna devam etmek istedi. Genç santrfor, oyuna girdikten 1 dakika sonra kendini tekrar yere bıraktı. Sahaya giren sedyenin yardımıyla Enis Destan kenara alındı. Enis Destan'ın yerine Fatih Tekke, Danylo Sikan'a forma şansı verdi.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor-Galatasaray, maçında iki takım teknik direktörleri de kadrolarında değişiklik yaptı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Tekke, Muhammet Taha Tepe, Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'un yerlerine Uğurcan Çakır, Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ile Malheiro'yu 11'de oynattı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise Sivasspor maçına göre 2 değişiklik yaptı. Sarıkırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi. Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı. Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.