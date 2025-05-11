KSK’nin kader maçı

Basketbol Süper Ligi'nin aralıksız 51 yıllık en köklü kulüplerinden Karşıyaka alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği sezonda kritik haftalara girdi. Ligin 29. haftasında bugün Türk Telekom ile iç sahada karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde rakiplerine göre 1 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, 10 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. Konuk ekip Türk Telekom ise 12 galibiyet 16 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor. Yeşilkırmızılılar, rakibini yenerek düşme hattının hemen üzerinden uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

GALLINAT BELİRSİZ

İki takım arasında ilk devrede Ankara'da oynanan maçı Karşıyaka 95-73'lük skorla kaybetti. Bu zorlu karşılaşmayı Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Hakan Sayılı iyileşirken, Gallinat'ın durumu ise belirsiz. Bitime 3 maçı kalan Karşıyaka bu maçın ardından 14 Mayıs Çarşamba günü de erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek. Önceki hafta oynanması gereken maç Anadolu Efes'in EuroLeague'de Panathinaikos'la oynadığı Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti. Kaf-Kaf son hafta ise Tofaş'a konuk olacak. Hafta içinde basketbol takımına yemek veren Karşıyaka Danışma Kurulu, Telekom galibiyeti için esktra prim açıkladı.