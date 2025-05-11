  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Merkezefendi’nin konuğu Tofaş

Merkezefendi’nin konuğu Tofaş

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi’nin konuğu Tofaş

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlamasına rağmen üst üste 4, son 12 maçta 9 galibiyetle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyip Play-In'e göz kırpan Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün evinde sezonun flaş ekiplerinden Tofaş'la oynayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Toplam 11 galibiyete ulaşarak üst üste dördüncü sezonunda da Süper Lig'de tutunmayı başaran Denizli temsilcisi son maçında ise haftaya Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA