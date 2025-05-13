Altınordu galibiyete rağmen temkinli

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden İzmir ekibinde futbolcular, taraftarların tezahüratlarına karşılık verirken onların üçlü çektirme taleplerine Altınordu kaptanı Eren Tokat, "Fazla sevinmeyelim. Sahamızda maçı kazandık. Sadece ilk maçı kazandık. Asıl sevincimizi Kastamonuspor ile oynayacağımız maçtan sonra yapalım. Bizleri tribünlere gelip desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere asıl sevinci Kastamonu'da oynanan maçtan sonra yaşatacağız" dedi.

NAMET ATEŞ'TEN TEBRİK

Soyunma odasının girişinde futbolcuların karşılayan ve onları tek tek tebrik eden Namet Ateş de "Bugün sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadınız. Sahamızda bizi izleyenlere güzel bir futbol izlettiniz. Artık bu maç geride kaldı. Kısa bir zaman sonra rakibimizle bu defa deplasmanda karşılaşacağız. O maça çok iyi hazırlanıp turu kazanmak istiyoruz. Sahada ortaya koyduğunuz futboldan dolayı hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bu takımı üst lige çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

16 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde futbolculara bir günlük izin verilirken ihtiyacı olan oyuncular için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kriyoterapi Merkezi'nin de açık olacağı belirtildi. İzmir ekibi, Cuma günkü maç için yarın Kastamonu'ya gidecek ve burada iki gün kamp yapacak.

SAMİ SATILMIŞ DALYA DEDİ

Öte yandan Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi oyuncularından Sami Satılmış, Altınordu forması altında 100. Maçına çıktı. Kastamonuspor ile oynanan maçtan önce genç futbolcuya Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Kulüp Müdürü Barış Ertosun tarafından üzerinde 100 sırt numaralı forma hediye edildi. Altınordu'nun resmi hesaplarından da "100. Maç... Şanlı armamız için çıktığın her maçta ter, emek ve yürek vardı. Bu formayla yazdığın hikâyenin 100. sayfası kutlu olsun Sami Satılmış." Paylaşımı yapıldı.

ALTINORDU'NUN MİNİKLERİ YİNE ŞAMPİYON

Diğer yandan Altınordulu minikler katılmış oldukları turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde futbol eğitimi alan Altınordu U12 Takımı, Çeşme U12 Cup Turnuvası'nda finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.