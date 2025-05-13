Arda Güler oyundan taktik gereği çıkmış

İSPANYA LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Carlo Ancelotti, ikinci yarının başında Arda Güler'in yerine Brahim Diaz'ı oyuna aldı. İtalyan teknik adam, maçın ardından ise bu kararının nedenini açıkladı. Ancelotti, maçın ardından Güler'e, "Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte çok büyük maçlar oynayacaksın ama bugün Brahim'in sağdan boşluklara daha iyi tehdit oluşturabileceğini düşündük. Bu yüzden seni çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Modric'i oyuna alacaktık, oyunu kontrol altına almamız gerekiyordu ve kaybediyorduk" dedi.