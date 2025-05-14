Gençlerbirliği’nde hedef ligde ilk on

SÜPER Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. G.Birliği'nde göreve başladığı gün "Süper Lig sözü" verdiğini hatırlatan Eroğlu, "Doğru transfer yapmak çok önemli. Kulüplerin ekonomisi bu anlamda çok değerli. Transfer yapmış olmak için değil, sisteme uyan, karakteriyle ve performansıyla katkı sağlayacak oyunculara yönelmeliyiz. İlk sezon her takım için zordur, bunun farkındayız. Ben 'ligde kalalım yeter' düşüncesinde değilim. Hedefimiz, ilk sezonumuzda ilk 10 içerisinde yer almak. Buna uygun kadro kuracağız" yanıtını verdi.