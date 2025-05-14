Kerem Aktürkoğlu kariyer rekoru kırdı

PORTEKİZ'DE Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor. Portekiz'de Benfica forması giyen milli futbolcumuz, yaptığı skor katkılarıyla kariyer sezonunda durdurulamıyor. Benfica, aynı puanı paylaştığı lider Sporting Lizbon ile Kerem'in attığı golle 1-1 berabere kalırken şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiden takımında 16 gol, 10 asist ile toplam 26 skor katkısına ulaşarak kariyer rekorunu geliştirdi. Sezon başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, teknik adam Bruno Lage'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Aktürkoğlu, 2022- 2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 23'er gole katkı sağlamıştı.