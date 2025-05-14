Manisa’da flaş iddia

Trendyol 1. Lig'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son haftalarda topladığı kritik puanlarla ligde kalmayı başaran Manisa FK'da yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliği gündemde. Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Taner Taşkın ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, kulüp yönetiminin teknik direktör arayışlarını hızlandırdığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Manisa FK kurmayların son olarak Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir ile temasa geçtiği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon play-off aşamasında sergilediği taktiksel başarıyla dikkat çeken Taşdemir'in, Manisa temsilcisinin teknik patronluğu için güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

İKİ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Manisa FK'yı zor bir sezonda ligde tutmayı başaran Taner Taşkın, özellikle genç oyunculara şans verdiği sistem ve takım disipliniyle takdir topladı. Ancak yönetimin, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurarak yepyeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle teknik direktör değişikliğini gündeme aldığı konuşuluyor. 54 yaşındaki İsmet Taşdemir, teknik adamlık kariyerinde Altay, Ümraniyespor, Bodrum FK gibi takımların yanı sıra son olarak Kocaelispor ile büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig vizesi aldı. Özellikle kritik maçlardaki stratejik hamleleri ve oyuncu yönetimiyle öne çıkan Taşdemir'in, Manisa FK'nın yeniden yapılanma sürecine tecrübesiyle önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

TRANSFERE DE HIZ VERİLECEK

Manisa FK'nın, teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin netleşmesinin ardından transfer çalışmalarına da hız vermesi bekleniyor. Yönetimin, genç ve potansiyelli oyuncuları kadroya katmanın yanı sıra Süper Lig tecrübesi olan isimlerle takımı güçlendirme hedefi olduğu belirtiliyor. Bu stratejiyle uyumlu bir teknik adam olan İsmet Taşdemir, kulüp için ideal bir tercih olabilir. Önümüzdeki günlerde yönetimden resmi bir açıklama yapılması ve yeni teknik direktörün kamuoyuna duyurulması bekleniyor.