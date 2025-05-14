Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’dan haber var

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde kulüp kaynakları, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.