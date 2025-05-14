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Haberler Spor Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan'dan haber var

Son dakika haberleri... Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

HABER MERKEZİ

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Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’dan haber var

Yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için her yol denenen Mert Hakan Yandaş, sonuç alınamayınca bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcunun son durumu belli oldu.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’dan haber var

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde kulüp kaynakları, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’dan haber var

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalandı! Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan’dan haber var

30 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başlayacağı tarihle ilgili ise planlamaların sürdüğü ifade edildi.

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