Beşiktaş’ta ayrılık geliyor! Yıldız isme teklif yapılmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.Bu sezon zirvenin uzağında kalan Kartal, sezonu üçüncü bitirmek için sahaya çıkacak.

HEDEF AVRUPA'DA PLAY-OFF

Siyah beyazlılar, ligi 3. sırada bitirmesi halinde Avrupa Ligi'ne play-off etabından katılacak.Kalan haftalarda sezonu en iyi konumda bitirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden kuruyor. Kartal'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arthur Masuaku için flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

3 MAÇ SONA BOŞA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'nun, 3 karşılaşma sonunda sözleşmesi sona erecek.Şubat ayında tecrübeli sol bekin kontratındaki opsiyon maddesinin devreye girmesine 4 maç kala başkan Serdal Adalı kendisiyle görüşme yaparak bu maddeyi kaldırmıştı. Artık sayılı günler kala gözler Masuaku'nun durumuna çevrildi.

YÖNETİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

31 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı merakla beklenirken, yönetim bir yandan sol bek çalışması yürütüyor.Ole Gunnar Solskjaer döneminde performansı artan oyuncunun yerine futbolcu bakılması gitme ihtimalinin bir adım önde olduğunu gösteriyor.Siyah-beyazlı yönetim, henüz Arthur Masuaku ile yeni kontrat özelinde bir görüşmede bulunmadı.Kalan sürede teknik direktör Solskjaer ve yönetimin fikrinin değişip değişmeyeceği henüz net değil.Mevcut durumda oyuncunun takımdan ayrılacağı dillendirilirken, deneyimli isme Avrupa'nın birçok liginden yoklamaların başladığı belirtildi.