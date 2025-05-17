Bodrum’a 2 iyi bir kötü haber

Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonunda bitime 3 maç kala kurtuluş potasının 3 puan gerisinde olan Sipay Bodrum FK, yarın evinde Trabzonspor ile kader maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekibe bu kritik sınav öncesi iki iyi, bir de kötü haber geldi. Muğla temsilcisinde cezasını tamamlayan Arlind Ajeti ve sakatlığını atlatan Ondrej Celutska, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Ancak sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın yarınki mücadeleye yetişmesi çok zor gözüküyor.

İLK ONBİRE DÖNECEKLER

Geçen hafta Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyen Ajeti'nin yeniden 11'e monte olması beklenirken, sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmayı kaçıran Celutska'nın da eski takımı Trabzonspor karşısında sağ bekte sahaya çıkması bekleniyor. Son haftaların banko ismi Taylan Antalyalı'nın yokluğunda ise teknik direktör Jose Morais'in orta sahada Musa Mohammed, Fredy ve Ahmet Aslan üçlüsünü kullanacağı öğrenildi.

"İPLER HALA BİZİM ELİMİZDE"

Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais, Trabzonspor maçı öncesi konuştu. Morais, "Önümüzdeki maçı kazanırsak, sonuçlar da istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek. Bu karşılaşma Samsunspor maçı ile oynadığımız seviyede bir mücadele olacak. Hala o maça değiniyorum çünkü o maçta sonucun adil olmadığını düşünüyorum" dedi.