Büyük Altay beklemede

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'ın geleceği ilki 21 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28 Mayıs'ta yapılacak seçimden sonra belli olacak. Ağır borç yükü nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan siyah-beyazlılarda başta teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın geleceği netlik kazanacak. Karaaslan'la yola devam edilip edilmeyeceğinin netleşmesi durumunda birçok üst lig takımının transfer etmek istediği genç oyuncularla ilgili de yol haritası belirlenecek. Özellikle Onur Efe ve Yunus Efe Sarıkaya'nın transferleri gündeme gelirken, sözleşmeleri biten ya da takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla da tek tek masaya oturulacak.

SÜLEYMAN ÖZKARAL BELİRSİZ

Öte yandan siyah-beyazlıların, İzmir'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezi firması ile futbol şubesinin devri için görüşmeleri hızlandırdığı ve olağan genel kurula kadar net adımların atılacağı öğrenildi. Mevcut başkan Süleyman Özkaral'ın da futbol şubesi alıcı bulursa aday olmayacağı, ancak devir işlemi gerçekleşmezse başkanlığa aday olacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan İzmir ekibi üyelere mesaj yollayarak, oy vermek isteyen Altaylı hazirunun 5'er bin TL'lik üyelik ücretini yatırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

İKİ OYUNCU DIŞARIDA KALACAK

TFF, yeni sezonda 3. Lig'de kulüplerin 2000 doğumlu ve altında maksimum 5 futbolcu oynatabileceğini açıklanmıştı. Siyah-beyazlılar eğer transfer yasağını açamayıp, mevcut kadroyla yola devam kararı alırsa, elindeki 7 deneyimli oyuncudan ikisiyle vedalaşmak zorunda olabilir. İzmir ekibinin kadrosunda 2000 doğumlu ve üstü olarak Murat Berkan, Özgür, Ozan Evrim, Sefa, Ceyhun, Deniz ve Murat yer alıyor. Altay, kongreden sonra kadrosunu şekillendirirken, deneyimli isimleri eleme konusunda yoğun mesai yapacak.