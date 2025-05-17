TÜRGEV Tekvando Turnuvası nefes kesti

TÜRGEV Ortaöğretim Yurtları Arası Taekwondo Turnuvası, İstanbul'da düzenlenen müsabakalarla tamamlandı. 8 sıklette 45 sporcunun mücadele ettiği turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu. İstanbul Taekwondo İl Temsilciliği'nden gelen 10 hakemin görev aldığı turnuvada, TÜRGEV yurtlarında eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. TÜRGEV Yöneti m Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Burası sadece bir yurt değil, onların hayata hazırlandığı, karakterlerinin şekillendiği bir yer. Sporu da bu ortamın doğal bir parçası haline getirmek, bu açıdan çok anlamlı ve yerinde bir adım oldu" dedi.