Altınordu doludizgin

Nesine İkinci Lig Play-Off 2. Tur rövanş karşılaşmasında deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Kastamonuspor ile golsüz berabere kalan Altınordu, rakibini eleminin sevincini yaşadı. Evindeki ilk maçı taraftarı önünde 1-0 kazanıp deplasmana avantajlı giden kırmızı- lacivertliler, Kastamonu'dan da istediği skoru alarak 3. tura adını yazdırdı. İlk turda deplasmanda tek maç eleme sistetemine göre oynanan maçta Adana 01 FK'yı seri penaltı atışları ile eleyip ardından da Kastamonuspor engelini aşan İzmir temsilcisinin üçüncü turda rakibi normal sezonu 2. sırada bitirerek direkt grup finaline kalan Batman Petrolspor oldu.

ADIM ADIM İLERLİYORUZ

Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, Batman Petrolspor ile ilk müsabakasına 22 Mayıs Perşembe günü taraftarı önünde çıkacak. Müsabakanın rövanşı ise 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynanacak. Altınordu rakibini elediği takdirde Trendyol Birinci Lig için finale yükselecek. Altınordu, finale kalması halinde Kırmızı Grup Finali'nde Vanspor FK-Elazığspor eşleşmesinin galibiyle TFF'nin belirleyeceği tarafsız sahada oynayacak. Zorlu maçın ardından konuşan teknik direktör Namet Ateş, oyuncularını yürekten kutladığını belirterek, "Adım adım ilerliyoruz. Önce Adana 01 FK ardından Kastamonuspor'u eledik. Şimdiki rakibimiz Batman Petrolspor. O maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.