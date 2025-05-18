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Balıkesirspor finale yakın

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Giriş Tarihi: Gazete

Balıkesirspor finale yakın

3. Lig 2. Grup Play-Off Grup Finali ilk maçında deplasmanda Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 1-0 mağlup eden Balıkesirspor gözünü finale çevirdi. 2. Lig'e gözünü diken Bal- Kes, yarın saat 20.00'de iç sahada ağırlayacağı Mazıdağı Fosfat karşısında alacağı beraberlikte dahi finale adını yazdıracak. Bal-Kes tur atlaması durumunda, Karşıyaka-Muşspor eşlemesinin galibiyle 2. Lig için son 90 dakikaya çıkacak. Kırmızı-Beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü İsmail Ertekin, "Aynı inançla finale, oradan da şampiyon olarak 2. Lig'e yürüyeceğiz, Hedefimiz burası ile sınırlı değil. Balıkesirspor'umuzu layık olduğu 1. Lig'e taşımaya kararlıyız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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