Balıkesirspor finale yakın

3. Lig 2. Grup Play-Off Grup Finali ilk maçında deplasmanda Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 1-0 mağlup eden Balıkesirspor gözünü finale çevirdi. 2. Lig'e gözünü diken Bal- Kes, yarın saat 20.00'de iç sahada ağırlayacağı Mazıdağı Fosfat karşısında alacağı beraberlikte dahi finale adını yazdıracak. Bal-Kes tur atlaması durumunda, Karşıyaka-Muşspor eşlemesinin galibiyle 2. Lig için son 90 dakikaya çıkacak. Kırmızı-Beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü İsmail Ertekin, "Aynı inançla finale, oradan da şampiyon olarak 2. Lig'e yürüyeceğiz, Hedefimiz burası ile sınırlı değil. Balıkesirspor'umuzu layık olduğu 1. Lig'e taşımaya kararlıyız" dedi.