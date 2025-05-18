Beşinci yıldız yükleniyor...

Türkiye'de nefesler tutuldu ve gözler bugün Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçına çevrildi. Ligde son 3 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak giren Galatasaray, saat 19.00'da şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maçtan en az bir puan alması halinde bitime 2 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Aslan böylece üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.

HER ALANDA ZİRVEDE

Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki performansıyla da bu sezon göz doldurdu. Aslan, geride kalan 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve bu alanda da zirvede yer aldı. Galatasaray savunmada ve hücumda istatistiklerde de ilk sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 33 müsabakada kalesinde 31 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Ligde rakip fileleri 84 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da Fenerbahçe ile birlikte en çok gol atan ekip olarak bulunuyor. Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray daha sonraki 8 müsabakayı kazandı.

HEDEFİ ÇİFT KUPA

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmak istiyor. Sarıkırmızılılar, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'u yenerek, kupayı müzesine götürmüştü. Cimbom, Türkiye Kupası'nın ardından, Kayserispor karşısına da bugün Süper Lig şampiyonluğunu da garantilemek için sahaya çıkacak.

BURUK TARİH YAZIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020'de şampiyonluk yaşayan Buruk, son iki sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak. Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek. Buruk, şampiyonluğa ulaşmaları halinde Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını alacak. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de dört şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçecek.

6 OYUNCU İLKİ YAŞAYACAK

Galatasaray, yarın şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak. Süper Lig'de süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

KAPALI GİŞE

GALATASARAY-KAYSERİSPOR maçı dolu tribünler önünde oynanacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti. Bugünkü mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor. Sarıkırmızılı taraftarların, bu maç öncesi seremonide özel bir kareografi hazırlığı içinde olduğu öğrenilirken Rams Park'ta bugün şampiyonluk coşkusu tavan yapacak.