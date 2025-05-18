Bodrum FK - Trabzonspor maçında puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
BODRUM FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Puşcaş, Okita, Brazao, Mohammed, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
TRABZONSPOR: Taha Tepe, Draguş, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Nwakaeme
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Mendy, Visca, Sikan, Jabol, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
GOLLER: Taylan Antalyalı (dk. 12- Bodrum FK) Cham (76- Trabzonspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada, ev sahibi takımda Bardhi baskıyla topu kaptı, ortadan taşıyıp ceza sahasına koşan Taylan'a pasını verdi. Taylan düzgün bir kontrolle penaltı noktasına yaklaştı, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0
26. dakikada Trabzonspor'da Cham'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan'ın şutunu, kaleci Sousa kurtardı.
29. dakikada, Bodrum FK'dan Ahmet'in pasında Bardhi ceza alanında iki kez şutladı, ilkini Taha çıkardı, ikincisi direkten döndü. Dönen topa Üzeyir vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.
73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.