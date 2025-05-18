Manisa FK’da Fofana gidici

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yaptığı çıkışla kümede kalan Manisa Futbol Kulübü'nün yıldız futbolcusu Moryke Fofana ayrılık arefesinde. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek deneyimli kanat oyuncusu ile kulübü Manisa FK henüz bir görüşme gerçekleştirmedi. Türkiye'de kalmak isteyen 1991 doğumlu Fildişi Sahilli oyuncu ile ilk ilgilenen Iğdır FK oldu. Sezon başında Manisa FK'yı çalıştıran Çağdaş Çavuş'un, 34 yaşındaki eski oyuncusu ile temasa geçtiği ve ilk görüşmeden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

TEKLİFE ÇOK SICAK BAKIYOR

Oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edilirken Fildişi Sahilli futbolcunun, Iğdır Futbol Kulübü'nün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Eski teknik direktör Hakan Şapçı döneminde takımın bir diğer oyuncusu Kaan Kanak ile birlikte kadro dışı kalan Fofana, Taner Taşkın'ın göreve gelmesiyle affedilmiş ve Manisa temsilcisinin son haftalardaki çıkışında başrol oynayarak siyah-beyazlıların ligde kalmasını sağlayan performanslar ortaya koymuştu.