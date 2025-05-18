Süper Lig'de sezonu kupasız kapatmaya çok yakın olan Fenerbahçe'de Milan Skriniar krizi patlak verdi. Fenerbahçe'nin PSG'den bonservisini almak isterken Milan Skriniar'dan da maaşından indirim talep etmesi işleri karıştırdı. Kulübü PSG'den yıllık 10 milyon Euro net kazanan Skriniar bu rakamın altına inmeyeceğini sarı-lacivertli yönetime iletti. Ancak hali hazırda takım içinde 10 milyon Euro kazanan Talisca'nın yanı sıra gelecek sezon Başkan Ali Koç'un alınacağını açıkladığı direkt 11'de oynayacak 4 oyuncu için de konuşulan rakamlar aynı seviyede. Bu oyuncuların başında gelen Dusan Vlahovic'in istediği rakam Juventus'ta kazandığı 12 milyon Euro. YİNE adları Fenerbahçe ile anılan yıldızlar Raheem Sterling ya da Marcus Rashford'un istediği rakamlar sarı-lacivertli kulübün bütçesini bir hayli zorlayacak.

ASLAN PUSUYA YATTI

Bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin Slovak Milan Skriniar konusunda kafası karıştı. Slovakyalı stoperin istediği rakamda diretmesi Başkan Ali Koç ve yönetimini zorlarken, sezon başında futbolcuyu alamayan Galatasaray ise aportta bekliyor.